Выплата 4 500 грн, вступительная кампания и техосмотр по-новому: что изменится с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Украине вводится новый вид базовой социальной помощи для поддержки малообеспеченных семей.

Для украинских абитуриентов начинается вступительная кампания в вузы — сначала регистрации электронных кабинетов в Единой государственной базе по вопросам образования, а затем подача заявлений и документов, которая продлится с 19 июля по 1 августа.

Кроме того, с начала месяца действуют новые правила техосмотра транспортных средств с обязательной полной фото- и видеофиксацией процесса.

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Что изменится для украинцев с 1 июля 2025 года — перечень изменений в материале на сайте Факты ICTV.

Выплата 4 500 грн с 1 июля: кто может получить помощь

Пенсионный фонд в июле запускает экспериментальный проект для семей с низкими доходами, которым вводится новый вид базовой социальной помощи, которая объединяет несколько видов выплат в одну. Продлится он два года — до 1 июля 2027-го.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 25 марта 2025 года №371 Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи.

С 1 июля получить такую выплату смогут семьи, которые на дату обращения являются получателями помощи:

малообеспеченным семьям;

на детей одиноким матерям;

на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

А с 1 октября к проекту смогут присоединиться и другие семьи, обстоятельства которых соответствуют установленным требованиям и критериям.

Заявление о намерении получить базовую социальную помощь и заявление о назначении подает уполномоченный представитель семьи (это совершеннолетний член семьи) в электронной форме через портал Дія или в бумажной форме — в выбранный сервисный центр ПФУ.

В заявлениях указываются его личные, контактные данные, а также информация обо всех членах семьи.

После проверки данных через соответствующие госреестры производится расчет ориентировочного размера базовой социальной помощи средствами Единой информационной системы социальной сферы.

Размер выплаты определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом.

Размер базовой величины для расчета составляет 4500 грн (100%).

Семьи, соответствующие требованиям, могут получить:

4 500 грн — на первого члена семьи;

3 150 грн (то есть 70%) — для каждого совершеннолетнего члена семьи (на каждого следующего взрослого);

4 500 грн — на детей до 18 лет, а также лиц с инвалидностью I-II групп.

Такая помощь назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты на время реализации проекта.

Пенсии в июле: будет ли повышение

Для большинства украинцев пенсии в июле останутся неизменными.

Надбавки получат только те, кто достиг определенного возраста:

570 грн — если исполнилось 80 лет;

456 грн — для лиц от 75 лет;

300 грн — для лиц от 70 лет.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН до конца июля продлила дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию, а также людей с инвалидностью.

Право на такую помощь имеют только те, кто получает пенсию со всеми доплатами меньше 3 250 грн в месяц, не получали никакой другой выплаты (как ВПЛ или от международных организаций) с марта 2023 года или проживают на территориях активных или возможных боевых действий в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях.

Если человек получает, например, 2 700 грн пенсии, то размер помощи от ВПП ООН составит 550 грн.

При этом не надо куда-то обращаться — она будет выплачена автоматически.

Тарифы на коммуналку с 1 июля 2025

С 1 июля не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и водоснабжение.

В частности, за газ подавляющее большинство украинцев (98% бытовых потребителей — клиентов Нафтогаза) будут платить 7,96 грн за кубометр, по крайней мере, до конца апреля 2026 года.

Клиенты других газоснабжающих компаний — от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Стоимость электроэнергии в июле также не изменится: основной тариф — 4,32 грн за кВт-ч, для владельцев двухзонных счетчиков (с 23:00 до 07:00) вдвое ниже — 2,16 грн за кВт-ч. Эта цена будет актуальна до ноября.

Что касается водоснабжения, изменение тарифов возможно только на местном уровне, поскольку цены на эту услугу различаются в регионах.

Переход на новый стандарт напряжения электросетей

В Украине с 1 июля официально меняется стандарт напряжения электросети — 230 вольт вместо 220, что предусмотрено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В НКРЭКУ объяснили, что таким образом у нас начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания..

Одно из ключевых нововведений — установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

— Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы. Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности, — говорят в Комиссии.

Энергетики уверяют, что изменение стандарта не скажется на стоимости электроэнергии, поскольку потребители платят за количество, а не за напряжение в сети.

Субсидии: что изменится в июле

В июле 2025 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг продолжат получать те украинцы, которым эта льгота автоматически переназначена на период неотопительного сезона, который длится до 30 сентября.

То есть для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

Обращаться с обновленными документами стоит только в случае изменения состава семьи, имущественного положения или других важных обстоятельств — подробности здесь.

Укрпочта обновляет лимиты на выплату наличных

С 1 июля Укрпочта меняет условия приема отправлений с наложенным платежом и вводит новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам:

максимальная сумма операций в течение одного календарного месяца — 100 тыс. грн;

максимальное количество таких операций — 10.

В то же время лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются такими:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;

максимальное количество таких операций за день — 50;

максимальная сумма платежных операций в течение календарного месяца — 250 тыс. грн;

максимальное количество таких операций за месяц — 500.

В Укрпочте считают, что этого достаточно для любого человека, который не занимается предпринимательской деятельностью.

— Если же вы намерены или уже продаете товары, стоит открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму работы, — говорится в сообщении.

Вступительная кампания 2025: регистрация кабинетов и подача заявлений

1 июля начинается регистрация электронных кабинетов поступающих на сайте Единой государственной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

В Минобразования объяснили, что он нужен для подачи заявления в выбранный вуз, и отмечают, что кабинет участника НМТ (на сайте Украинского центра оценивания качества образования) не является электронным кабинетом абитуриента. Это другая система, предназначенная только для участия в тестировании.

А прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля и продлится до 1 августа включительно (до 18:00).

Максимально можно подать 15 заявлений, в том числе пять — на бюджет.

Те, кто имеет право на поступление по собеседованиям, а также поступающие на творческие специальности, должны также зарегистрироваться на собеседования и конкурсы: поступление на бюджет — с 3 до 10 июля, на контракт — с 3 до 25 июля.

Кроме того, следует напомнить, что для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ), дополнительные состоятся в период с 14 по 25 июля.

Результаты основных сессий НМТ будут размещены в персональных кабинетах участников до 4 июля, а дополнительных — до 30 июля.

Расширение программы Доступные лекарства

С 1 июля 2025 года все аптеки в Украине должны присоединиться к программе Доступные лекарства, иначе потеряют лицензии.

Как объяснили в Минздраве, начиная с июля все субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю лекарствами в аптечных учреждениях, обязаны заключить соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Это означает, что теперь получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой по этой программе можно будет в любой аптеке, а не только в тех, которые размещены в больницах.

Новые требования к техосмотру: изменения с 1 июля

Новые правила обязательного технического контроля транспортных средств, которые должны приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС, вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Самое главное требование — это обязательная полная фиксация процесса техосмотра с помощью фото- и видеотехники.

Для его выполнения каждая станция технического контроля должна установить не менее двух камер, которые фиксируют весь процесс техосмотра. Если же они не охватывают всю процедуру, субъект хозяйствования должен установить дополнительные.

При этом установлены четкие требования к качеству видео и фото — транспортное средство должно занимать не менее 70% площади изображения.

Подробнее об изменениях в прохождении техосмотра транспорта с 1 июля — в материале на Фактах ICTV.

Платный проезд для школьников в транспорте Киева с 1 июля

В летний период — с 1 июля по 31 августа — проезд школьников и курсантов военных вузов в общественном транспорте Киева оплачивается на общих основаниях.

Как и раньше, бесплатный проезд для этих категорий действует только во время учебного года, сообщают в столичной мэрии.

В то же время в течение этих двух месяцев они могут воспользоваться 75% скидкой на приобретение проездных билетов.

В частности, льготный проездной на месяц без ограничений поездок стоит 325 грн, а на вторую половину месяца — 162,50 грн.

Есть также варианты проездных по сниженной цене на ограниченное количество поездок — от 46 до 124.

В случае приобретения разовой поездки на ученический билет скидка в 75% не применяется.

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