Минобороны приостановило приватизацию служебного жилья

Сейчас идет систематизация сведений о жилом фонде Минобороны для перевода его учета и выдачи в электронную форму.

– На время введения нового механизма ограничено исключение жилья из числа служебного, – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который вводится в рамках Программы трансформации Министерства обороны и ВСУ.

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Уже обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартир.

– На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья, – отмечают в Минобороны.

Там также пообещали, что после запуска прозрачного механизма предоставления жилья военнослужащим процесс его приватизации возобновят.

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