Міноборони призупинило приватизацію службового житла

Наразі триває систематизація відомостей про житловий фонд Міноборони для переведення його обліку та видачі в електронну форму.

– На час запровадження нового механізму обмежено виключення житла з числа службового, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зміни є частиною комплексного підходу до забезпечення військовослужбовців та їх сімей житлом, який запроваджується в рамках Програми трансформації Міністерства оборони та ЗСУ.

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Вже оприлюднено відкриті списки військовослужбовців, які перебувають у черзі на отримання квартир.

– На період впровадження практичного етапу систематизації відомостей про наявне відомче житло, уніфікації і переведення процесів його видачі в онлайн, тимчасово обмежено виключення житлових приміщень з числа службового житла, – відзначають в Міноборони.

Там також пообіцяли, що після запуску прозорого механізму надання житла військовослужбовцям процес його приватизації відновлять.

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