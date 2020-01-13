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Факты / Украина

Против экс-главы ГБР Трубы открыли уголовное дело

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что ему пришел ответ от Офиса генерального прокурора касательно противоправных действий экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

По указанному вопросу было открыто уголовное дело.

– В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по ст. 343 УК (Вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов) и ст. 387 УК (Разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Нацполиции, – рассказал Гончаренко.

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Нардеп считает, что записи из кабинета Трубы доказывают, что он неоднократно нарушал закон.

Он добавил, что в таком случае необходимо провести непредвзятое расследование касательно действий экс-главы ГБР и других фигурантов дела.

Напомним, 27 декабря 2019 года Романа Трубу уволили с должности главы ГБР указом президента Владимира Зеленского.

Источник: Алексей Гончаренко

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