Проти екс-глави ДБР Труби відкрили кримінальне провадження

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йому надійшла відповідь від Офісу генерального прокурора щодо протиправних дій екс-глави Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Щодо зазначеного питання було відкрито кримінальне провадження.

– У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за ст. 343 КК (Втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і ст. 387 КК (Розголошення даних досудового слідства). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Нацполіції, – розповів Гончаренко.

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Нардеп вважає, що записи з кабінету Труби доводять, що він неодноразово порушував закон.

Він додав, що в такому випадку необхідно провести неупереджене розслідування щодо дій екс-глави ДБР та інших фігурантів справи.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Романа Трубу звільнили з посади глави ДБР указом президента Володимира Зеленського.

Джерело: Олексій Гончаренко