Три часа или два месяца: сколько нужно на принятие земельного закона

Верховная Рада может начать рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, поскольку необходимые для ознакомления с правками 10 дней уже прошли.
Об этом сообщил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.
Также он отметил, что существует два сценария принятия законопроекта: по полной процедуре – за два месяца или по сокращенной, которая может занять три часа.
Полная процедура предусматривает рассмотрение всех внесенных поправок в различных вариациях. Профильный комитет предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи регламента, сократит процедуру.
– Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. В таблице я расписал о чем они. Соответственно все другие поправки в тех же положений законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале, – поделился Мушак.
По словам советника премьер-министра, на согласительном совете можно принять решение о рассмотрении земельного закона за 119 статьей.
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Поскольку во фракции Слуга Народу насчитывается 226 голосов, для одобрения этой инициативы не нужно согласование других фракций.
– После этого девять основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами за. Все остальные правки согласно 45 статьи регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными, – пояснил Мушак.
Далее депутатам остается рассмотреть 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы, выходящие за пределы законопроекту. После этого законопроект может быть выставлен на голосование во втором чтении и в целом.
Напомним, 13 ноября за законопроект №2178-10 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 240 депутатов.