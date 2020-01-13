Три години або два місяці: скільки потрібно на ухвалення земельного закону

Верховна Рада може почати розглядати у другому читанні законопроект про ринок землі, оскільки необхідні для ознайомлення з правками 10 днів вже пройшли.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

Також він зазначив, що існує два сценарії ухвалення законопроекту: за повною процедурою – за два місяці, або за скороченою, яка може зайняти три години.

Повна процедура передбачає розгляд всіх внесених поправок у різних варіаціях. Профільний комітет пропонує розглянути документ з використанням 119 і 45 статті регламенту, що скоротить процедуру.

– Наразі правки об’єднані у 9 блоків, у кожному з яких підтримано системну правку. У таблиці я розписав про що вони. Відповідно всі інші правки до тих самих положень законопроекту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійному залі, – поділився Мушак.

За словами радника прем’єр-міністра, на погоджувальній раді можна ухвалити рішення про розгляд земельного закону за 119 статтею.

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Оскільки у фракції Слуга Народу налічується 226 голосів, для схвалення цієї ініціативи не потрібно узгодження інших фракцій.

– Після цього дев’ять основних поправок повинні бути підтримані 226 голосами за. Всі інші правки згідно 45 статті регламенту ВР вважаються вже розглянутими і відхиленими, – пояснив Мушак.

Далі депутатам залишається розглянути 46 інших поправок, якими пропонують змінити норми, що виходять за межі законопроєкту. Після цього законопроект може бути виставлений на голосування у другому читанні та в цілому.