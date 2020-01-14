Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza вечером 13 января затопило. На улице Антоновича, что рядом со зданием, прорвало магистральную трубу, в результате чего прилегающие улицы и -1 этаж центра оказались в воде.

Место аварии было похоже на кадры из голливудских фильмов о катастрофах. По улице лился кипяток и стояли столбы пара, а из торгового центра массово эвакуировали людей. Некоторых буквально выносили на руках.

На дороге не выдержал асфальт, в результате чего проезжавший автобус получил механические повреждения.

В целом пострадало 10 человек, семь из которых госпитализированы с ожогами.

В Киевтеплоэнерго уже заявили, что причиной аварии стало то, что труба уже отработала нормативный срок эксплуатации – 33 года, несмотря на норму в 25.

Вследствие масштабной аварии возле Ocean Plaza пострадали не только люди, но и немало автомобилей, которые оказались в воде, и магазинов, чьи товары просто утонули.

Факты ICТV пообщались с экспертами и разобрались, правильно ли эвакуировали людей из торгового цента, а также кто и как может получить компенсацию, а главное – с кого ее можно взыскать. А отсудить, по словам экспертов, можно миллионы.

До 2 млн компенсации пострадавшим

По словам адвоката Ивана Либермана, сумма компенсации морального вреда потерпевшим, получившим ожоги, может достигать миллионов.

– Когда я отстаиваю интересы клиентов, я заявляю моральный ущерб в среднем в 2 млн грн.

Для этого следователи должны открыть уголовное производство, в рамках которого пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу на установление степени тяжести телесных повреждений.

В дальнейшем они получат официальный статус потерпевших, а с ним и статус гражданских истцов и уже тогда будут иметь право судиться на возмещение материального и морального ущерба.

– Даже если уголовное производство будет закрыто, материалы уже будут собраны, поэтому можно будет подавать гражданский иск против тех, кого считают ответчиками, – отмечает Иван Либерман.

Он также обращает внимание, что в гражданском кодексе есть статья, предусматривающая обязанность государства возместить нанесенный материальный ущерб в случае, если невозможно установить преступника или он не платежеспособен.

Службы сработали на “двойку”

Алексей Лупоносов, вице-президент Всеукраинской лиги экспертов по охране труда и пожарной безопасности, нашел немало ошибок при реагировании на чрезвычайную ситуацию в Ocean Plaza.

– Каждая организация обязана иметь четкую структуру того, как локализовать аварию, эвакуировать людей и ликвидировать последствия. Вчера мы увидели, что никто не действовал по плану.

Не работало оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуироваться, не была перекрыта вода. Задержки возникли и потому, что отсутствовал центральный пульт управления:

– Эскалаторы отключили, когда увидели, что есть вода. Затем охрана ловко начала отключать лифты. Но из-за того, что делалось это не из центрального пункта управления, а вручную, возникли задержки.

Он также обращает внимание на нескоординированность действий работников ТРЦ:

– Знакомые не могли выехать с парковки, когда ее заливал кипяток, из-за шлагбаума. Там не хотели терять свою выгоду – не выпускали машины, пока они не рассчитаются.

Но эксперт отмечает, на “двойку” сработали не только внутренние службы, но и внешние:

– Дежурный службы, которая поставляет воду, должен был увидеть, что давление в трубе падает, и должен был немедленно отключить воду. Там так все размыло, потому что поздно отключили насос, который нагнал всю воду.

Владельцы авто тоже могут претендовать на компенсацию

Владельцы застрахованных автомобилей, которые были повреждены во время аварии, смогут урегулировать вопрос компенсации со своими страховыми.

В то же время те, чье авто не застраховано, тоже могут претендовать на выплату средств, подчеркнул адвокат.

– Они должны получить соответствующие документы относительно размера нанесенного ущерба и могут судиться в гражданском судопроизводстве с тем, кого считают ответчиками.

При этом отсудить можно от 5 тыс. грн до нескольких миллионов.

– Суд установит сумму на свое видение, исходя из того, насколько этот автомобиль является важным для человека. Например, если это единственный автомобиль в семье или он принадлежит таксисту, который этим зарабатывает, – рассказывает Либерман.

На кого подавать в суд?

Во-первых, ответчиком может быть Киевтеплоэнерго или другая компания, которой принадлежали аварийные трубы.

– Через соответствующие судейские или адвокатские запросы нужно поднять документы, чтобы установить, у кого право пользования теми трубами, которые треснули, – говорит адвокат.

Кроме того, ответчиком может быть торговый центр, на территории которого случился инцидент. Если судиться за поврежденный автомобиль – здесь сложнее.

– Если паркоместа по договору аренды или субаренды принадлежат другому юридическому или физическому лицу, тогда еще и он будет ответчиком. Нужно снова делать запросы, чтобы установить, кому и что принадлежит, на каком праве. И только тогда будет понятно, кто в суде будет реальным ответчиком.

Судебная волокита ожидает и владельцев магазинов, чьи товары затопило в результате потопа. Тем придется обратиться за товароведческой экспертизой, чтобы установить стоимость поврежденного или уничтоженного имущества, а уже потом выставлять претензии.

По словам адвоката, судиться они могут против ТРЦ, где арендовали помещение, а тот, в свою очередь, выставлять претензии к виноватому лицу.

К слову, Факты ICTV были на месте аварии и собрали истории очевидцев и коммунальщиков, которые рассказали, что происходило у Ocean Plaza.