Аварія біля Ocean Plaza в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174 сталася ввечері 13 січня через прорив тепломережі.

Гаряча вода потрапила у магазин Ашан та на мінус перший поверх торгового центру.

Через потоп в Ocean Plaza людей евакуювали. Рятувальники ДСНС особисто винесли на руках із приміщення шістьох осіб.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що загалом постраждали дев’ять осіб, їм надають допомогу медики. Зі свого боку в поліції заявили про те, що опіки отримали семеро громадян.

Комунальне підприємство Київтеплоенерго у зв’язку з проривом тепломережі перекрило подачу гарячої води, розпочато її відкачування, рух транспорту частково обмежено. Метро Либідська працює в звичайному режимі.

– Магістральна мережа, на якій стався прорив, була збудована в 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було. Нині аварійні бригади Київтеплоенерго відкачують воду та одразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела, – заявили комунальники.

За словами Пантелеєва, саме гідравлічні випробування стали причиною аварії.

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Люди чекають, щоб забрати машини з парковки. Поліція каже, що транспортні засоби тут залишаться до завтра під охороною, тому що нині їх не можна забрати.

Ось, що розповіли очевидці про евакуацію з будівлі ТРЦ:

– Ми були в Ашані, коли все це сталося. Ми почули інформацію, що починається екстрена евакуація. У повідомлені розповідалося, що потрібно робити, куди йти, де виходити. Охорона організувала людей, зробила коридор й усіх вивела. Люди не панікували, а слухали інструкції та виходили. Нас вивели через чорний вихід. Коли йшли – бачили, як з другого поверху лилася вода, наче дощ, і вже стояла густа пара. З одного місця вода наче била ключем. Однак нас вели доволі далеко від неї, тому гаряча вода навіть не потрапила на нас.















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Нагадаємо, внаслідок аварії біля Ocean Plaza в асфальтовому покритті утворився отвір, куди частково провалилося маршрутне таксі.

Рятувальники ДСНС евакуювали з нього чотирьох пасажирів, а також трьох громадян із поруч тролейбусу поруч, що опинився в паровій завісі.