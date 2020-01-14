Торгово-розважальний центр Ocean Plaza ввечері 13 січня затопило. На вулиці Антоновича, що поряд з будівлею, прорвало магістральну трубу, внаслідок чого прилеглі вулиці та -1 поверх центру опинились у воді.

Місце аварії було схоже на кадри з голлівудських фільмів про катастрофи. Вулицею лився окроп та стояли стовпи пару, а з торгового центру масово евакуювали людей. Деяких буквально виносили на руках.

На дорозі не витримав асфальт, в результаті чого механічні пошкодження отримав автобус.

Загалом постраждало 10 осіб, сім з яких госпіталізували з опіками.

У Київтеплоенерго вже заявили, що причиною аварії стало те, що труба вже відпрацювала нормативний термін експлуатації – 33 роки попри норму у 25.

Внаслідок масштабної аварії біля Ocean Plaza постраждали не тільки люди, а й чимало автомобілів, які опинились у воді, та магазинів, чиї товари просто потонули.

Факти ICТV поспілкувались з експертами і розібрались, чи правильно евакуювали людей з торгового центу, а також хто і як може отримати компенсацію, а головне – з кого її можна стягнути. А відсудити, за словами експертів, можна мільйони.

До 2 млн компенсації потерпілим

За словами адвоката Івана Лібермана, сума компенсації моральної шкоди потерпілим, які отримали опіки, може сягати мільйонів.

– Коли я відстоюю інтереси клієнтів, я заявляю моральну шкоду в середньому у 2 млн грн.

Для цього слідчі мають відкрити кримінальне провадження, в рамках якого потерпілі пройдуть судово-медичну експертизу на встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Надалі вони отримають офіційний статус потерпілих, а з ним і статус цивільних позивачів і вже тоді матимуть право позиватись на відшкодування матеріальних та моральних збитків.

– Навіть якщо кримінальне провадження буде закрито, матеріали вже будуть зібрані, отож можна буде подавати цивільний позов проти тих, кого вважають відповідачами, – наголошує Іван Ліберман.

Він також звертає увагу, що в цивільному кодексі є стаття, яка передбачає обов’язок держави відшкодувати завданий матеріальний збиток у разі, якщо неможливо встановити злочинця або він не платоспроможний.

Служби спрацювали на “двійку”

Олексій Лупоносов, віце-президент Всеукраїнської ліги експертів з охорони праці та пожежної безпеки, знайшов чимало помилок у реагуванні на надзвичайну ситуацію у Ocean Plaza.

– Кожна організація мусить мати чітку структуру – як локалізувати аварію, евакуювати людей і ліквідувати наслідки. Вчора ми побачили, що ніхто не діяв відповідно до плану.

Не працювало сповіщення про винекнення надзвичайної ситуації і необхідності евакуюватись, не було перекрито воду. Затримки виникли й через те, що не біло центрального пульту керування:

– Ескалатори вимкнули, коли побачили, що є вода. Потім охорона спритно почала вимикати ліфти. Але через те, що робилось це не через центральний пункт керування, а вручну, виникли затримки.

Він також наголошує на нескоординованості дій працівників ТРЦ:

– Коли паркінг почало заливати окропом, знайомі не могли виїхати. Вони не хотіли втрачати свою вигоду – не випускали машини, поки ті не розрахуються.

Але експерт наголошує, на “двійку” спрацювали не тільки внутрішні служби, а й зовнішні:

– Черговий служби, яка постачає воду, мав побачити, що тиск у трубі спадає, і повинен був негайно вимкнути воду. Там так все розмило, бо пізно відключили насос, який нагнав всю воду.

Власники авто теж можуть претендувати на компенсацію

Власники застрахованих автомобілів, які було пошкоджено під час аварії, зможуть врегулювати питання компенсації зі своїми страховими.

Водночас ті, чиє авто не застраховане, теж можуть претендувати на виплату коштів, наголосив адвокат.

– Вони мають отримати відповідні документи щодо розміру завданого збитку і можуть позиватись у цивільному судочинстві до тих, кого вважають відповідачами.

При цьому відсудити можна від 5 тис. грн до декількох мільйонів.

– Суд встановить суму на свій розсуд, виходячи з того, наскільки цей автомобіль є важливим для людини. Наприклад, якщо це єдиний автомобіль у сім’ї або він належить таксисту, який цим заробляє, – розповідає Ліберман.

На кого подавати до суду?

По-перше, відповідачем може бути Київтеплоенерго або інша компанія, якій належали аварійні труби.

– Через відповідні суддівські або адвокатські запити потрібно підняти документи, щоб встановити, у кого право користування тими трубами, які тріснули, – каже адвокат.

Окрім того, відповідачем може бути торговий центр, на території якого стався інцидент. Якщо судитись за пошкоджений автомобіль – тут складніше.

– Якщо паркомісця за договором оренди або суборенди належать іншій юридичній або фізичній особі, тоді ще й вона буде відповідачем. Потрібно знову робити запити, щоб встановити, кому і що належить, на якому праві. І тільки тоді буде зрозуміло, хто в суді буде реальним відповідачем.

Судова тяганина чекає і на власників магазинів, чиї товари затопило внаслідок потопу. Тим доведеться звернутись за товарознавчою експертизою, щоб встановити вартість пошкодженого або знищеного майна, а вже потім виставляти претензії.

За словами адвоката, позиватись вони можуть проти ТРЦ, де орендували приміщення, а той, зі свого боку, виставлятиме претензії до винуватої особи.

До слова, Факти ICTV були на місці аварії і зібрали історії очевидців та комунальників, які розповіли, що відбувалось біля Ocean Plaza.

Лілія Ященко