Авария у Ocean Plaza: КГГА выплатит компенсации всем пострадавшим

Специально созданная комиссия при Киевской горгосадминистрации (КГГА) будет решать вопрос компенсации пострадавшим от повреждения теплосети возле Оcean Plaza.

Начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей Киевтеплоэнерго Александр Пилипишин сказал, что по информации ГСЧС, госпитализированы пять человек.

– Врачи диагностировали поверхностные ожоги. При администрации создана комиссия, которая будет эти вопросы компенсации решать, – сказал он.

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Планируется, что данная комиссия будет рассматривать в том числе и вопросы компенсации собственникам ТРЦ/арендаторам магазинов.

– Пока что информации об обращении собственников у нас нет. Но думаю, что та комиссия будет решать в том числе и эти вопросы, – добавил Пилипишин.

Напомним, вечером 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.