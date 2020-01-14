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Факти / Україна / Суспільство

Аварія в Ocean Plaza: КМДА виплатить компенсації всім постраждалим

Спеціально створена комісія при Київській міськдержадміністрації (КМДА) вирішуватиме питання компенсації постраждалим від пошкодження тепломережі біля Оcean Plaza.

Начальник відділу з експлуатації теплових мереж Київтеплоенерго Олександр Пилипишин сказав, що за інформацією ДСНС, госпіталізовано п’ять осіб.

– Лікарі діагностували поверхневі опіки. При адміністрації створена комісія, яка вирішить питання компенсації, – сказав він.

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Планується, що ця комісія розглядатиме, зокрема, і питання компенсації власникам ТРЦ/орендарям магазинів.

– Поки що інформації про звернення власників у нас немає. Але думаю, що та комісія буде вирішувати, зокрема, ці питання, – додав Пилипишин.

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі.

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