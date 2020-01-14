Главный налоговик Одесской области предлагал $25 тыс. взятки прокурору

В Одесской области исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы предложил руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно давать взятку в размере $25 тыс.

В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

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Руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что все руководство ГНС в Одесской области отстранено от выполнения обязанностей.

Кроме того, он инициировал внутреннее служебное расследование и полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата и территориальных органов налоговой службы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что экс-чиновника ГПУ задержали при получении $75 тыс. взятки.

Источник: НАБУ, Сергей Верланов