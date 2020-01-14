Головний податківець Одещини пропонував $25 тис. хабаря прокурору

В Одеській області виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно давати хабар у розмірі $25 тис.

У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

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Керівник Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що все керівництво ДПС в Одеській області відсторонене від виконання обов’язків.

Крім того, він ініціював внутрішнє службове розслідування і повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату та територіальних органів податковї служби.

Раніше Факти ICTV писали про те, що екс-посадовця ГПУ затримали під час отримання $75 тис. хабаря.

Джерело: НАБУ, Сергій Верланов