PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Головний податківець Одещини пропонував $25 тис. хабаря прокурору

В Одеській області виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно давати хабар у розмірі $25 тис.

У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності.

Читайте: Два керівники Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара

Керівник Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що все керівництво ДПС в Одеській області відсторонене від виконання обов’язків.

Крім того, він ініціював внутрішнє службове розслідування і повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату та територіальних органів податковї служби.

Раніше Факти ICTV писали про те, що екс-посадовця ГПУ затримали під час отримання $75 тис. хабаря.

Джерело: НАБУ, Сергій Верланов

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка