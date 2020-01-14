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Факты / Украина

Катастрофа самолета МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана

Верховная Рада приняла заявление, в котором настаивает на всеобъемлющем расследовании сбивания самолета МАУ в Тегеране 8 января иранскими военными.

368 народных депутатов проголосовали за то, чтобы руководство Исламской Республики Иран открыто расследовало катастрофу, сотрудничая с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставляя всяческое содействие их работе.

Украинский парламент также призвал Иран признать свою полную ответственность за трагедию и принести официальные извинения.

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Украина призывает международное сообщество способствовать Украине в вопросах возвращения тел погибших и выплаты Ираном всех компенсаций.

Кроме того, Верховная Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (IKAO) предпринять меры для своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Getty Images

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