Катастрофа літака МАУ: Рада ухвалила заяву про відповідальність Ірану

Верховна Рада ухвалила заяву, в якій наполягає на всеосяжному розслідуванні збиття літака МАУ в Тегерані 8 січня іранськими військовими.

368 народних депутатів проголосували за те, щоб керівництво Ісламської Республіки Іран відкрито розслідували катастрофу, співпрацюючи з іноземними державами і міжнародними організаціями, а також надаючи всіляке сприяння їхній роботі.

Український парламент також закликав Іран визнати свою повну відповідальність за трагедію і надати офіційні вибачення.

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Україна закликає міжнародне співтовариство сприяти Україні у питаннях повернення тіл загиблих і виплати Іраном усіх компенсацій.

Крім того, Верховна Рада закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (IKAO) вжити заходів для своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.