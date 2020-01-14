Министры назначили себе огромные оклады за декабрь – кто получил больше всех

Украинские министры получили огромные премии за декабрь 2019 года.

Суммы благодаря премиям, надбавкам, помощи на оздоровление и решение социально-бытовых проблем достигали почти 250 тыс. грн.

В связи с этим в среду, 15 января, министров вызовут на заседание фракции.

Самые большие оклады получили министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр соцполитики Юлия Соколовская и министр юстиции Денис Малюська.

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Оклады министров за декабрь 2019 года:

Премьер-министр Алексей Гончарук получил 76 тыс. грн.

Оклад министра юстиции Дениса Малюськи составил 226 тыс. грн, его замов – от 90 тыс. до 153 тыс. грн.

Министр обороны Андрей Завгороднюк получил 97,2 тыс. грн, его замы – от 120,6 тыс. грн, а госсекретарь – 214,5 тыс. грн.

Оклад министра соцполитики Юлии Соколовской составил – 217 тыс. грн, ее заместителей -от 65,4 тыс. до 168 тыс. грн, госсекретаря – 60,3 тыс. грн.

Министр культуры Владимир Бородянский получил 112,9 тыс. грн, его замы от 139 тыс. до 405 тыс. грн, госсекретарь – 497,7 тыс грн.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда получила 159 тыс. грн, ее замы – от 55 тыс. до 205 тыс. грн, госсекретарь – 151 тыс. грн.

Оклад министра иностранных дел Вадима Пристайко составил 234 тыс. грн, его замов – от 45 тыс. грн до 96 тыс. грн, госсекретаря – 128 тыс. грн.

Оклад министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета составил 17,5 тыс. грн.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил 85 тыс. грн.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 тыс. грн.

Как сообщалось, руководители Минкульта получили рекордные зарплаты в декабре прошлого года.