Заместители министров подают в отставку из-за низких зарплат – Милованов

Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой заработной платы.

Об этом во время обсуждения законопроекта О труде заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

– Некоторые заместители министров, квалифицированные, которых я знаю, которые взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже подают в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тыс. грн, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты, – сказал он.

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В то же время министр не уточнил, о каких чиновников идет речь.

Ранее мы писали, сколько получил Милованов за сентябрь 2019 года.