Міністри призначили собі величезні оклади за грудень – хто отримав найбільше

Українські міністри отримали величезні премії за грудень 2019 року.

Суми завдяки преміям, надбавкам, допомозі на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем досягали майже 250 тис. грн.

У зв’язку з цим в середу, 15 січня, міністрів викличуть на засідання фракції.

Найбільші оклади отримали міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр соцполітики Юлія Соколовська та міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте: Заступники міністрів подають у відставку через низькі зарплати – Милованов

Оклади міністрів за грудень 2019 року:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук отримав 76 тис. грн.

Оклад міністра юстиції Дениса Малюськи склав 226 тис. грн, його заступників – від 90 тис. до 153 тис. грн.

Міністр оборони Андрій Завгороднюк отримав 97,2 тис. грн, його заступники – від 120,6 тис. грн, а держсекретар – 214,5 тис. грн.

Оклад міністра соцполітики Юлії Соколовської склав – 217 тис. грн, її заступників – від 65,4 тис. до 168 тис. грн, держсекретаря – 60,3 тис. грн.

Міністр культури Володимир Бородянський отримав 112,9 тис. грн, його заступники від 139 тис. до 405 тис. грн, держсекретар – 497,7 тис грн.

Міністр із питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда отримала 159 тис. грн, її заступники – від 55 тис. до 205 тис. грн, держсекретар – 151 тис. грн.

Оклад міністра закордонних справ Вадима Пристайка склав 234 тис. грн, його заступників – від 45 тис. грн до 96 тис. грн, держсекретаря – 128 тис. грн.

Оклад міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета склав 17,5 тис. грн.

Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав 85 тис. грн.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба отримав 87 тис. грн.

Як повідомлялося, керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати в грудні минулого року.