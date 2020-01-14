PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Аренда квартир в Украине: где самое дешевое жилье

Рейтинг стоимости аренды квартир показал, что дороже всего снимать квартиру в Киеве, а дешевле – в Луганской области.

Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 в Украине выросла до 3 701 грн.

Самая дорогая аренда жилья в Киеве – 7 538 грн. Далее идут Одесская (5 429 грн) и Львовская области – 4 706 грн.

Читайте: Сколько стоит снять квартиру в Киеве: цены по районам

Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 231 грн), Сумской области (2118 грн) и Луганской области (2056 грн).

Стоимость аренды однокомнатной квартиры за декабрь 2019 года:

Ранее мы писали, что в Украине могут появиться специальные дома для аренды за $150 в месяц.

Источник: Госслужба статистики Украины

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка