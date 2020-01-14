Аренда квартир в Украине: где самое дешевое жилье

Рейтинг стоимости аренды квартир показал, что дороже всего снимать квартиру в Киеве, а дешевле – в Луганской области.
Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 в Украине выросла до 3 701 грн.
Самая дорогая аренда жилья в Киеве – 7 538 грн. Далее идут Одесская (5 429 грн) и Львовская области – 4 706 грн.
Читайте: Сколько стоит снять квартиру в Киеве: цены по районам
Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 231 грн), Сумской области (2118 грн) и Луганской области (2056 грн).
Стоимость аренды однокомнатной квартиры за декабрь 2019 года:
Ранее мы писали, что в Украине могут появиться специальные дома для аренды за $150 в месяц.
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