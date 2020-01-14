Оренда квартир в Україні: де найдешевше житло

Рейтинг вартості оренди квартир показав, що найдорожче винаймати квартиру в Києві, а найдешевше – в Луганській області.

Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири за 2019 рік в Україні зросла 3 701 грн.

Найдорожча оренда житла в Києві – 7 538 грн. Далі йдуть Одеська (5 429 грн) і Львівська області – 4 706 грн.

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Найдешевші квартири в Івано-Франківській області (2 231 грн), Сумській області (2 118 грн) і Луганській області (2 056 грн).

Вартість оренди однокімнатної квартири, грудень 2019 року, грн:

Раніше ми писали, що в Україні можуть з’явитися спеціальні будинки для оренди за $150 на місяць.