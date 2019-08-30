$150 в месяц: в Украине могут появиться специальные дома для аренды

Август – пиковый сезон для сдачи жилья. Ажиотаж и у риэлторов, и в специальных группах в соцсетях. 70% арендного жилья в Украине – теневые.

При этом аренда жилья в Украине – это всегда риск для обеих сторон. Если заключать договор, то закон преимущественно на стороне арендаторов. Тот, кто снимает жилье, может расторгнуть соглашение фактически в любое время, а выселить просто так его невозможно по закону. Только если он не платит полгода за квартиру или повредил имущество и это доказано в суде.

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А вот владельцы жилья всячески уклоняются от договоров. Потому что они являются реальным доказательством того, что квартиру сдают, а следовательно, должны платить налоги.

По мнению экспертов, следовало бы, отказаться от налога на добавленную стоимость в 20%, через который многие владельцы квартир уходят в тень, и вообще не платят в бюджет, а установить меньший налог. К примеру, в 5-10%, и уплата которого была бы доступной для всех арендодателей.

Вывести из тени и урегулировать ценовую политику могли бы специально построены дома для аренды. Такие есть у Европе, квартиры здесь сдают бюджетникам и малообеспеченным. Возводить такое жилье для работников решила и Украина, деньги хотят брать в западных кредиторов.

Тогда стоимость такой квартиры будет стоить $150 в месяц, это инициатива предыдущего правительства. Однако передавая дела они заверили, что новая власть поддержит.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как не попасть на мошенников покупая жилье.

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