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Факты / Украина / Политика

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой неделе

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

– Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы, – сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

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Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.

Ранее советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак рассказал, сколько нужно на принятие земельного закона.

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