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Факти / Україна / Політика

Рада не розглядатиме законопроект про ринок землі цього тижня

Верховна Рада на цьому пленарному тижні не розглядатиме в другому читанні законопроект Про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про це заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег з парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси, – сказав Корнієнко журналістам в кулуарах Верховної Ради у вівторок.

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Він уточнив, що у порядку денному на цей пленарний тиждень (14-17 січня) це питання відсутнє.

Раніше радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, скільки потрібно на ухвалення земельного закону.

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