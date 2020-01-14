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Факты / Украина

Протесты против рынка земли в Киеве: перекрыта улица Грушевского

В центре Киева протестующие против открытия рынка земли перекрыли улицу Грушевского, которая ведет в правительственный квартал.

Также перекрыта улица Шелковичная.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и пропускают по несколько авто.

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Полицейские и Нацгвардия усилили меры безопасности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Правоохранители призвали организаторов и участников соблюдать нормы законодательства и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

К слову, на утро вторника было анонсировано начало бессрочной акции протеста аграриев против открытия рынка земли у здания Верховной Рады.

Напомним, сегодня народные депутаты должны рассматривать закон о рынке земли. Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли.

Фото: PavlovskyNews

Источник: Интерфакс-Украина

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