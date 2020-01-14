SkyUp запустила новые рейсы в Италию – направления и цены

Украинская авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на рейсы из Киева, Харькова, Одессы и Львова в итальянские города.
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
Рейсы из Киева:
- Киев – Милан (Бергамо) – от 1532 грн;
- Киев – Болонья – от 1 532 – грн;
- Киев – Ламеция-Терме – от 2083 грн.
Из Харькова и Одессы теперь тоже можно долететь до Ламеция-Терме.
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Для аэропорта во Львове добавили рейсы в Рим, Неаполь и Милан (Бергамо).
- Львов – Рим – от 1387 грн;
- Львов – Неаполь – от 1147 грн;
- Львов – Милан (Бергамо) – от 1387 грн.
Ранее авиакомпания SkyUp открыла новые рейсы в Испанию.
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