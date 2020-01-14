SkyUp запустила нові рейси до Італії – напрямки та ціни

Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова в італійські міста.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Рейси з Києва:
- Київ – Мілан (Бергамо) – від 1 532 грн;
- Київ – Болонья – від 1 532- грн;
- Київ — Ламеція-Терме — від 2 083 грн.
З Харкова й Одеси тепер теж можна долетіти до Ламеція-Терме.
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Для аеропорту у Львові додали рейси до Риму, Неаполя та Мілану (Бергамо).
- Львів – Рим – від 1 387 грн;
- Львів – Неаполь – від 1 147 грн;
- Львів – Мілан (Бергамо) – від 1 387 грн.
Раніше авіакомпанія SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії.
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