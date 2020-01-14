PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Кабмине не будет коррупционеров! Гончарук объяснил высокие зарплаты министров

Алексей Гончарук отметил, что много лет чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали миллионы долларов.

– Наша принципиальная позиция – в правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, – пояснил премьер-министр.

По его словам, данные о зарплатах, которые получают нынешние министры, абсолютно открытые.

Читайте: Милованов сказал, какую хочет зарплату

– Сейчас мы видим много манипуляций по зарплатам сотрудников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабмина предоставят детализацию с объяснениями, – добавил Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что работа государственных топ-менеджеров имеет соответственно вознаграждаться, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что несколько заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой зарплаты.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка