В Кабмине не будет коррупционеров! Гончарук объяснил высокие зарплаты министров

Алексей Гончарук отметил, что много лет чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали миллионы долларов.

– Наша принципиальная позиция – в правительстве не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, – пояснил премьер-министр.

По его словам, данные о зарплатах, которые получают нынешние министры, абсолютно открытые.

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– Сейчас мы видим много манипуляций по зарплатам сотрудников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабмина предоставят детализацию с объяснениями, – добавил Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что работа государственных топ-менеджеров имеет соответственно вознаграждаться, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что несколько заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой зарплаты.