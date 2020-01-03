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Факты / Украина / Политика

15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн.

15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра

Также Дмитрий Дубилет отказался от премий и надбавок.

– 15 тысяч гривен. Плюс там надбавки и премии до 30 и 40 тыс. грн могут доходить, но я попросил мне поставить нулевые.

На самом деле есть большая проблема с зарплатами. Есть много министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше.

Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить, – сказал Дубилет.

Отвечая на вопрос, насколько ему хватит собственной финансовой подушки, Дубилет отметил, что на несколько лет точно хватит, а там будет видно.

Читайте: Зарплаты в Кабмине: Дубилет посчитал, сколько тратит в месяц

Он добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топчиновникам.

Ранее Дубилет рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020

Источник: FranchTV

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