15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн.
Также Дмитрий Дубилет отказался от премий и надбавок.
– 15 тысяч гривен. Плюс там надбавки и премии до 30 и 40 тыс. грн могут доходить, но я попросил мне поставить нулевые.
На самом деле есть большая проблема с зарплатами. Есть много министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше.
Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить, – сказал Дубилет.
Отвечая на вопрос, насколько ему хватит собственной финансовой подушки, Дубилет отметил, что на несколько лет точно хватит, а там будет видно.
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Он добавил, что тема зарплат непростая и обсуждается внутри Кабмина, как объяснить обществу, что необходимо поднимать зарплаты топчиновникам.
Ранее Дубилет рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020
Источник: FranchTV