15 тыс. грн без надбавок: Дубилет рассказал, сколько зарабатывает на должности министра

Также Дмитрий Дубилет отказался от премий и надбавок.

– 15 тысяч гривен. Плюс там надбавки и премии до 30 и 40 тыс. грн могут доходить, но я попросил мне поставить нулевые.

На самом деле есть большая проблема с зарплатами. Есть много министров и заместителей министров, которым нужно ставить зарплаты намного больше.

Они пришли из частного бизнеса, они привыкли к высоким зарплатам, они пришли туда не воровать, и получается, что им надо за что-то жить, – сказал Дубилет.