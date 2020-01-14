Олексій Гончарук наголосив, що багато років чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали мільйони доларів.

– Наша принципова позиція – в уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, – пояснив прем’єр-міністр.

За його словами, дані про зарплати, які отримують нинішні міністри, є абсолютно відкритими.

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– Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабміну нададуть деталізацію з поясненнями, – додав Гончарук.

Глава уряду наголосив, що праця державних топ-менеджерів має відповідно винагороджуватися, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що кілька заступників міністрів вирішили звільнитися з Кабінету міністрів через низьку зарплату.