Чиновники Киевтеплоэнерго задержаны за хищение 1,7 млн грн

Прокуратура Киева и СБУ разоблачили директора частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия Киевтеплоэнерго за хищение 1,7 млн грн.

Установлено, что в 2019 году должностные лица Киевтеплоэнерго заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, которые находятся в Киеве.

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На основании утвержденных актов Киевтеплоэнерго перечислило на счета этого предприятия более 40 млн грн бюджетных денег. Досудебное расследование установило, что исполнитель не предоставил услуг на более 1,7 млн грн.

Действия чиновников и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина потеряла более чем 1,4 млрд грн из-за коррупции. За этот период СБУ блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.