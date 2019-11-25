Украина сотрудничает с инициативой Открытое правительство с 2011 года. Что за это время успела страна, какой ее видят международные эксперты и как побороть коррупцию – в материале Фактов ICTV.

Уже девять лет Украина участвует в международной инициативе ООН Партнерство Открытое правительство. Мы одна из 78 стран, которая работает в этом направлении. Международные эксперты отмечают – мы сделали прорывные шаги в борьбе с коррупцией за это время.

В рамках инициативы страны-участницы совместно с институтами гражданского общества разрабатывают План действий на два года, а затем реализуют эти положения на практике.

Основная цель инициативы – сделать доступ к публичной информации о деятельности органов власти максимально простым и привлечь общественность к формированию государственной политики.

Журналистка Фактов ICTV Ольга Читайло побывала в офисе Партнерства Открытое правительство и пообщалась с экспертами об Украине и ее успехах.

2014 год как переломный момент

Украина начала двигаться в правильном направлении после 2014 года. Хотя первый План действий для нашей страны был разработан еще в 2012 году, вспоминает Тинатин Нинуа, координатор украинских проектов в рамках программы Открытое правительство.

– Он был не очень амбициозным и не включал трансформационные реформы. Был воплощен еще до больших изменений в Украине – до Революции Достоинства.

Следующие же Планы действий, отмечает эксперт, значительно отличались в характере обязательств, амбициях и целях.

– Я бы сказала, что наиболее значимые реформы начались в 2014 году, когда был разработан второй План действий.

Последние годы стали прорывом для нашей страны в вопросах вывода публичных данных в общественный доступ. Эксперт отмечает, за это время Украина смогла заложить базу для борьбы с коррупцией и создать так называемую экосистему, в которой можно продолжать развивать реформы:

– Украина прошла долгий путь за эти пять лет. Это были годы, когда основали многие ведущие открытые инициативы, например публичные закупки ProZorro, систему электронных деклараций НАЗК и многие другие, которые были очень необходимы, чтобы сделать информацию доступной для общества.

Программа действий способствовала большей осведомленности общества в этих реформах, привлекла его внимание к результатам. Тинатин Нинуа отмечает – Украина может собой гордиться.

В ожидании первых результатов

После президентских выборов весной 2019 года за Украиной наблюдает весь мир. Полная перезагрузка власти должна принести результаты, в том числе и в вопросах борьбы с коррупцией.

Уже несколько лет работают НАБУ и САП, в этом году запустили Антикоррупционный суд. Теперь, отмечает эксперт, все ждут первых результатов.

– Для того, чтобы принести настоящие результаты, должны имплементировать минимальный набор антикоррупционных реформ и убедиться, что есть контакт – те чиновники, которые совершили коррупционные преступления, должны предстать перед правосудием.

Когда антикоррупционная система начнет давать первые результаты, это докажет, что Украина может успешно внедрять реформы.

При этом она отмечает – новоизбранные президент и правительство уже сделали немало амбициозных заявлений.

– Они выглядят очень многообещающе в том, что хотят сделать и какими видят следующие реформы – приватизация, рынок земли.

Теперь важно привлечь к диалогу общество, растолковать, зачем эти реформы внедряют и какие у них цели, ведь такие вопросы, как рынок земли очень болезненные для украинского общества.

– Очень важно, чтобы государство понятно коммуницировало с обществом.

Внедрение лучших мировых практик

В 2014 году Великобритания стала первой страной, которая открыла данные о владельцах компаний, вспоминает Джо Фоти, главный научный сотрудник Партнерства Открытое правительство. Ее примеру последовали другие страны – Северная Африка, Кения, Нигерия.

В Украине с 2016 года любой желающий может посмотреть открытые данные о владельце компании, юридическом или физическом лице через Единый государственный реестр.

Но самым большим достижением Украины эксперты называют программу государственных закупок ProZorro, аналог которой есть и в США. По данным компании Open Contracting Partnershiр, после введения ProZorro Украина сэкономила миллиарды гривен, уникальность поставщиков товаров и услуг выросла на 45%, а количество сессий поиска информации о контрактах увеличилось в тысячу раз.

Джо Фоти продемонстрировал похожую американскую платформу, где с легкостью можно отследить, сколько федеральных средств потратил штат, сколько прямых поступлений, грантов, контрактов у него есть и какие компании получают больше всего финансирования.

Албания как пример судебной системы

Эксперт называет три ключевых шага во внедрении реформ, которые помогают преодолеть коррупцию в стране.

Во-первых, уничтожить любые возможности для получения взяток.

Во-вторых, организовать публичную информацию таким образом, чтобы общество могло самостоятельно находить отклонения. Например, коррупционные схемы.

В-третьих, сформировать эффективный канал коммуникации с обществом, чтобы фиксировать и реагировать на жалобы и замечания людей.

В пример Украине эксперт приводит Албанию, к судебной системе которой также было приковано немалое внимание.

– Албания провела масштабную реформу. Например, открыла данные по сертификации и легальности нотариусов. Если общество сомневается в добропорядочности судьи, это можно легко проверить. Этими инспекциями занимается независимая судебная коллегия.

Итак, Украина в глазах международных экспертов – страна, которая делает большие успехи в государственном реформировании. Теперь важно не останавливаться на достигнутом, а понемногу наращивать на уже существующую базу новые инициативы.