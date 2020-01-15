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Факти / Україна / Політика

Ніколи стільки не отримував: Найєм назвав зарплату за грудень

Заступнику гендиректора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади Мустафі Найєму в грудні нарахували 486,5 тис. грн зарплати.

– Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав у листопаді.

Тому що не було ніколи зарплати у 300 тис. грн. Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній волонтерський період роботи в концерні, – розповів Найєм.

Він зазначив, що у колишнього керівництва концерну Укробронпром офіційні виплати були майже в два рази меншими, але й результати цього нам і країні ще довго розгрібати.

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Згідно з повідомленнями про зміну майнового стану, Найєм 2 грудня 2019 року одержав 310 тис. 521 грн, а 27 грудня – ще 176 тис. 44 грн зарплати.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки високим зарплатам міністрів подолають корупцію у владі.

Джерело: Mustafa Nayyem

Фото: Mustafa Nayyem

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