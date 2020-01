Попадание двух ракет и падение: новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране

В сети появилось новое видео якобы крушения самолета МАУ в Тегеране 8 января.

Ролик опубликовал иранский журналист Behnam Gholipour в Twitter.

На записи видно, что в авиалайнер попадают две ракеты. Сначала была выпущена первая, а спустя несколько секунд вторая. После этого кадры отображают падение самолета.

Журналисты The New York Times заявили, что их проверка записи показывает, что ракеты были запущены с военной площадки Ирана.

Журналист Джейк Годин нашел на карте Google, откуда было снято видео.

Со своей стороны расследователь Bellingcat Джанкарло Фиорелла сообщил, что специалисты группы также работают над тем, чтобы установить месторасположение снятого. Установленная дата на записи (2019-10-17) может быть неправильной, подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что до появления видео были сообщения очевидцев, которые слышали два взрыва или запуски ракет.

