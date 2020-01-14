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Факты / Украина

Попадание двух ракет и падение: новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране

В сети появилось новое видео якобы крушения самолета МАУ в Тегеране 8 января.

Ролик опубликовал иранский журналист Behnam Gholipour в Twitter.

На записи видно, что в авиалайнер попадают две ракеты. Сначала была выпущена первая, а спустя несколько секунд вторая. После этого кадры отображают падение самолета.

Журналисты The New York Times заявили, что их проверка записи показывает, что ракеты были запущены с военной площадки Ирана.

– Это видео заполняет пробел и показывает, что две ракеты попадают с интервалом примерно 23 секунды. Вероятно, первая ракета отключила транспондер самолета, пишут СМИ.

Журналист Джейк Годин нашел на карте Google, откуда было снято видео.

Со своей стороны расследователь Bellingcat Джанкарло Фиорелла сообщил, что специалисты группы также работают над тем, чтобы установить месторасположение снятого. Установленная дата на записи (2019-10-17) может быть неправильной, подчеркнул эксперт.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана

Он также добавил, что до появления видео были сообщения очевидцев, которые слышали два взрыва или запуски ракет.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Фото: Getty Images

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