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Факти / Україна

Офіс генпрокурора просить Іран передати чорні скриньки збитого Boeing МАУ

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України відправили до Ірану запит про видачу Києву бортових самописців з літака МАУ, який збили іранські військові.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, оприлюдненому в середу вранці в Telegram.

Читайте: Влучання двох ракет і падіння: нове відео катастрофи літака МАУ в Ірані

У відомстві запевнили, що українська сторона вживатиме усіх заходів для забезпечення належного розшифрування чорних скриньок і збереження доказів у розслідуванні обставин катастрофи авіалайнера.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Фото: Getty Images

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