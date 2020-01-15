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Факти / Україна / Політика

Скликати Радбез ООН через авіакатастрофу в Ірані не потрібно – Єльченко

Посол України в США Володимир Єльченко вважає, що наразі немає необхідності в тому, щоб скликати засідання Ради безпеки ООН через катастрофу літака МАУ в Ірані.

За його словами, такі дії є недоцільними, адже Іран визнав свою провину в трагедії.

– У ситуації, якщо б Іран не визнав своєї провини, можливо, нам довелося б звертатися, зокрема, до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН, – сказав Єльченко.

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Він вважає, що зараз необхідно зосередитися на міжнародному розслідуванні катастрофи.

Посол України в США додав, що Ірану необхідно притягнути всіх винних у трагедії до відповідальності і виплатити компенсації.

До слова, Володимир Єльченко також говорив про те, що РФ могла порушити міжнародні санкції, продавши Тегерану ЗРК Тор.

Джерело: Укрінформ

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