Как ракета попала в самолет МАУ: иранца, снявшего на видео катастрофу, задержали

Гражданин Ирана, который снял и опубликовал видео катастрофы самолета МАУ в Тегеране, задержан Корпусом стражей исламской революции для допроса. Об этом сообщило агентство Фарс со ссылкой на заявление КСИР.

Читайте: Попадание двух ракет и падение: новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране

На видео запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский самолет.

Отмечается, что целью задержания является выяснение обстоятельств инцидента.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020