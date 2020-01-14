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Факты / Мир

Как ракета попала в самолет МАУ: иранца, снявшего на видео катастрофу, задержали

Гражданин Ирана, который снял и опубликовал видео катастрофы самолета МАУ в Тегеране, задержан Корпусом стражей исламской революции для допроса. Об этом сообщило агентство Фарс со ссылкой на заявление КСИР.

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На видео запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский самолет.

Отмечается, что целью задержания является выяснение обстоятельств инцидента.

Корпус стражей исламской революции – элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов.

Напомним, вину в крушении украинского лайнера МАУ в Тегеране 8 января на себя взял именно Корпус стражей исламской революции, бойцы которого попали ракетой в самолет. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”. Система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету.

Фото: Getty Images

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