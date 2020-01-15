Сбивание самолета МАУ: Россия могла нарушить международные санкции, продав Ирану ЗРК Тор

Россия могла продать Тегерану зенитно-ракетный комплекс Тор, из которого иранские военные сбили самолет МАУ, нарушая международные санкции.

Об этом он сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, этот вопрос должен быть важной частью расследования авиакатастрофы, чтобы привлечь к международной ответственности тех людей и те компании, которые продали оружие подсанкционному Ирану.

Однако, Ельченко подчеркнул, что сейчас главной целью расследования должен быть вопрос ответственности Тегерана за трагедию.

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– Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все положенные компенсации, – сказал посол.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что украинский самолет сбили ракетной системой земля-воздух Тор-М1, произведенной в России.

С 1979-го года Иран находится под санкциями отдельных стран, особенно США, и международных организаций. Они касаются также ограничения на продажу оружия в страну.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.