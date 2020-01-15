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Факты / Украина

Спорил с Путиным по газу: Витренко о деталях переговоров в Париже

Во время переговоров по газу в Париже исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко спорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Путин сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки, потому что хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит.

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– Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным, – рассказал Витренко.

Ранее Витренко заявил, что транзит газа защищает Украину от полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, Оператор ГТС Украины заявил о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между Газпромом и Нафтогазом Украины, которое пришло на смену предыдущему 10-летнему контракту.

Источник: Гордон

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