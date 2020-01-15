Сперечався з Путіним щодо газу: Вітренко про деталі переговорів у Парижі

Під час переговорів щодо газу в Парижі виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко сперечався з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, Путін сипав деталями на тему українсько-російських газових відносин, знав усі суми і ставки, тому що хоче показати себе як людину, яка знає, про що говорить.

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– Я був, чесно кажучи, трохи в шоці. Не щодня доводиться сперечатися з Путіним, – розповів Вітренко.

Раніше Вітренко заявив, що транзит газу захищає Українувід повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України, яка прийшла на зміну попередньому 10-річного контракту.