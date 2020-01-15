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Факты / Украина / Политика

Украина готовит новые списки для обмена пленными – ОП

Украина формирует очередные списки к будущему обмену удерживаемыми лицами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части содержащихся украинцев.

– Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе, – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Президент выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима полной тишины на Донбассе.

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По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, 11 января Зеленский и Макрона обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже.

Источник: Офис президента

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