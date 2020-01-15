Україна готує нові списки для обміну полоненими – ОП

Україна формує чергові списки до майбутнього обміну утримуваними особами, повідомив президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Глава держави наголосив, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців.

– Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі, – зазначив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Президент висловив занепокоєння невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму повної тиші на Донбасі.

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За словами Глави держави, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський та Макрон обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.