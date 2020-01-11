PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Лидеры Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макрона, во время которого лидеры стран договорились осуществить трехсторонний звонок между президентами Украины, Германии и Франции, чтобы обсудить стратегию урегулирования конфликта на Донбассе.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

Читайте: Последствия нормандского саммита: чем может закончиться разведение войск на Донбассе

Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

– Стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время.

Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского, – сообщили в офисе президента.

Ранее Факты ICTV писали, что самым позитивным итогом встречи в нормандском формате было обсуждение газового вопроса “без зрады”.

Источник: Офис Президента

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка