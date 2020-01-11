Лидеры Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макрона, во время которого лидеры стран договорились осуществить трехсторонний звонок между президентами Украины, Германии и Франции, чтобы обсудить стратегию урегулирования конфликта на Донбассе.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

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Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

– Стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского, – сообщили в офисе президента.

Ранее Факты ICTV писали, что самым позитивным итогом встречи в нормандском формате было обсуждение газового вопроса “без зрады”.