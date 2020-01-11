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Факты / Украина / Политика

Францию привлекут к расшифровке черных ящиков – разговор Зеленского с Макроном

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил коллегу за соболезнования в связи с авиакатастрофой.

– Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования, – отметил Владимир Зеленский.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ.

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Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

– Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации), – подчеркнул президент Франции.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги для исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Офис Президента

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