Францию привлекут к расшифровке черных ящиков – разговор Зеленского с Макроном

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил коллегу за соболезнования в связи с авиакатастрофой.

– Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования, – отметил Владимир Зеленский.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ.

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Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

– Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации), – подчеркнул президент Франции.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги для исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.