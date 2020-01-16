Фракция Слуга народа поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука. Это стало очевидно после сигнального голосования во фракции за отставку главы Кабмина.

Но голосов за такое решение нет – фракция однозначно высказалась в поддержку работы нынешнего Кабмина. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, – Ред.), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего, нет смысла, – заявил Арахамия.

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Ранее Арахамия также сказал, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это очевидный монтаж.

– Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции, – сказал он.

К слову, Давид Арахамия озвучил приблительную дату, когда парламент повторно рассмотрит проект закона о рынке земли.