На голосуванні у фракції Слуга народу підтримали прем’єра Гончарука

Фракція Слуга народу підтримує прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Це стало очевидно після сигнального голосування у фракції за відставку глави Кабміну.

Але голосів за таке рішення немає – фракція однозначно висловилася на підтримку роботи чинного Кабміну. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Отримали цілих 10 голосів. Ми не бачили ніякої підтримки (відставки Гончарука, – Ред), уряд працює. Зараз взагалі міняти владу через якісь плівки, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого, немає сенсу, – заявив Арахамія.

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Раніше Арахамія також сказав, що злиті в мережу аудіозаписи нібито розмов прем’єра Олексія Гончарука – це очевидний монтаж.

– Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того, там є маніпуляції, – сказав він.

До слова, Давид Арахамія озвучив приблизну дату, коли парламент розпочне повторне обговорення та розгляд законопроекту про ринок землі.