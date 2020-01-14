Рада может начать рассмотрение закона о рынке земли в феврале – Арахамия

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия озвучил приблительную дату, когда парламент повторно рассмотрит проект закона о рынке земли.

Произойдет это не раньше середины февраля.

Такой информацией политик поделился в стенах парламента, отвечая на вопросы журналистов.

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Также он подметил, что на данном этапе Верховная Рада должна утвердить актуальные законы. Рассмотрение проекта закона о рынке земли, по его словам, может затянуться до трех месяцев.

– Розгляд Рассмотрение закона о земле будет запланирован где-то на середину февраля, как-то так. Может, на конец февраля.

В тот же день первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой неделе

Как сообщали Факты ICTV, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.

За проголосовали 240 депутатов – 227 из фракции Слуга народа и 13 внефракционных.