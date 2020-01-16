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Факти / Україна / Політика

Зеленський відкликав проект закону щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступниками голови фракції політичної партії Слуга Народу.

– На зустрічі обговорювалися питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації, – повідомляє Офіс президента.

Читайте: Слуга народу зібралася на засідання, а Гончарук – до Зеленського

Учасники відзначили консенсус стосовно стратегічних завдань цієї реформи – створення в Україні системи спроможних місцевих громад.

Раніше ми писали, що чекає на українську політику у 2020 році.

Джерело: Офіс президента

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