Ocean Plaza открыли после аварии

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza вновь открыл свои двери для посетителей после аварии, которая произошла 13 января.

Ocean Plaza возобновил свою работу в 12.00 16 января.

– Первый и второй этаж работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0 и -1 этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства, – говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ.

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Торгово-развлекательный центр был закрыт 14 и 15 января из-за проведения работ по устранению последствий затопления и проверки коммуникации.

Ремонтные работы по устранению аварии теплосети завершили 15 января, после чего началось восстановление асфальта возле Ocean Plaza.

К слову, в ночь с 15 на 16 января коммунальные службы Киева завершили ремонтные работы возле Ocean Plaza и сняли ограничение на движение по улице Антоновича.

Источник: Ocean Plaza