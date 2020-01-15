После аварии возле Ocean Plaza по улице Антоновича восстановили движение

Возле Ocean Plaza после аварии коммунальщики закончили ремонтные работы, ликвидировали повреждения трубопровода и восстановили движение по улице Антоновича.

Ранее генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев сообщал, что на месте аварии устелят два слоя покрытия, используя высококачественный полимерасфальтобетон.

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Напомним, 13 января возле Ocean Plaza на улице Антоновича произошел прорыв теплосети. В результате ТРЦ залило кипятком, семь человек госпитализированы.

Движение транспорта по улице Антоновича было полностью перекрыто, троллейбусы и автобусы изменили маршруты.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации зданий.